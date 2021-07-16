Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma вышел из акватории Черного моря

Десантный корабль Военно-морских сил США Yuma покинул акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

К настоящему моменту американский корабль прошел через пролив Босфор и находится в Мраморном море.

Быстроходный десантный корабль Yuma вошел в акваторию Черного моря 8 июля для проведения совместных учений с союзниками по НАТО. Он был задействован в одном из последних этапов учений Sea Breeze. В маневрах участвовали пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля и более 40 летательных аппаратов.