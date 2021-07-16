Напавшего на пассажиров с ножом мужчину задержали в Ростовской области

Азовские правоохранители задержали 51-летнего мужчину, который напал с ножом на пассажиров автобуса.

По данным СМИ, полицейские везут подозреваемого на допрос. От рук злоумышленника погибла одна женщина.

Инцидент произошел днем ранее в Азовском районе. По данным регионального МВД, мужчина стал бросаться на людей с ножом. От его рук погибла пассажирка автобуса, еще два человека получили ножевые ранения. Их госпитализировали с места происшествия.

Пассажиры смогли вытолкнуть нападавшего из автобуса, и тот скрылся в неизвестном направлении.