Глава ВОЗ допустил искусственное происхождение коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус допустил, что вирус SARS-CoV-2 мог быть создан искусственно.

Гебреисус счел вполне возможной утечку вируса из лаборатории в Ухане, поэтому версию об искусственном происхождении коронавируса исключать рано. Властям Китая глава ВОЗ порекомендовал начать сотрудничать, чтобы определить первоисточник вируса, передает Associated Press.

Такое заключение глава ВОЗ сделал на основании собственного опыта: когда-то он сам работал лаборантом. В лабораториях случаются инциденты, отметил Гебреисус. Ранее комиссия ВОЗ признала версию об искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2 маловероятной.