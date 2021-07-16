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Байден: США отправят на территорию Гаити морпехов для защиты посольств

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Байден: США отправят на территорию Гаити морпехов для защиты посольств

США посылают на территорию Гаити только морских пехотинцев, чтобы усилить защиту посольства. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден.

Хозяин Белого дома провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По их итогам он заявил, что отправка войск в страну не стоит сейчас в повестке дня.

"Что касается того, есть ли условия, при которых мы отправим военнослужащих в Гаити: мы отправляем только морских пехотинцев для обеспечения безопасности посольства", — заявил Байден.

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате нападения на его резиденцию 7 июля. По подозрению в убийстве задержаны 23 человека, трое из них являются гражданами США гаитянского происхождения.