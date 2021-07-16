Гроза и жаркая погода ждут жителей Москвы 16 июля

Жителей Москвы 16 июля настигнут кратковременные дожди, гроза и жаркая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в столице достигнет 32 градусов. Ночью показатель снизится до 18 градусов . При этом в Москве будет введен оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

Также в пятницу жителей города настигнут облачность, кратковременные дожди и гроза. В Подмосковье днем столбики термометров будут достигать от 27 до 32 градусов. Ночью температура достигнет отметки 15 градусов.