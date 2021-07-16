Китай призвал к усилению сплоченности с Россией

КНР и РФ должны сплотиться в вопросе политизации происхождения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

Китайский дипломат также призвал увеличить темпы сотрудничества между государствами в данном вопросе. Об этом Ван И заявил в ходе переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Ташкенте.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил о годовщине дипломатических отношений России и Республики Кабо-Верде. Он добавил, что дипотношения были установлены в 1975 году, когда кабовердцы обрели независимость.