Офис Зеленского заявил о предательстве Меркель в пользу России

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала интересы Украины в пользу Москвы.

По словам внештатного советника главы Офиса президента Украины, переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с канцлером оказались безрезультатными.

"Госпожа Меркель все-таки немного сдала украинские интересы", — заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Также он уверен, что Зеленский не смог найти общего языка с Меркель по многим вопросам, среди которых достройка газопровода "Северный поток — 2" и реализация "формулы Штайнмайера".