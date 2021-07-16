Меркель констатировала разные позиции ФРГ и США по проекту "СП-2"

Американский президент Джо Байден провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. Стороны обсудили отношение к строительству газопровода "Северный поток — 2".

Меркель отметила, что для нее реализация проекта не означает замены транзита газа через Украину. После этого она констатировала, что позиции двух стран по этому вопросу существенно различаются.

"Северный поток — 2" должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, а не заменять его полностью; другое развитие событий вызовет напряженность", — заявил Меркель.

Канцлер добавила, что для нее строительство стало дополнительным проектом. США и ФРГ намерены и дальше вести переговоры о достижении договоренностей по этому вопросу.