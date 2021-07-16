Владивосток поддержит деньгами 18 социальных проектов

Мэрия Владивостока выделит 4 миллиона рублей на реализацию 18 социальных проектов, сообщила пресс-служба городской администрации.

В этом году было подано 34 заявки на получение гранта, 18 из них стали победителями. Они получат деньги от властей города на реализацию своего проекта.

«Порадовало большое количество интересных, разноплановых проектов. Много среди участников было новичков – это связано, в том числе, и с новыми направлениями, которые были включены в конкурс этом году», — сообщил начальник городского управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев.

Как отметили в администрации, рекордное количество заявок на получение гранта было подано по направлению социальной адаптации инвалидов и их семей.

В Приморском крае выделили деньги на модернизацию первичного звена здравоохранения. На эту программу пойдет 6,4 миллиарда рублей.