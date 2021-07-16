Медиков из отдаленных районов Приморья ждут надбавки к зарплате

Власти Приморья введут дополнительные меры поддержки медикам, которые работают в отдаленных северных районах. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко.

Кожемяко посетил Дальнегорскую центральную городскую больницу и поговорил с ее сотрудниками. Одной из тем встречи стала нехватка молодых специалистов в отдаленных районах края. Для решения этой проблемы губернатор предложил ввести стимулирующие выплаты в размере до 50 тысяч рублей. Они будут начисляться единовременно или ежемесячно.

"Кроме того, мы рассмотрели возможность увеличить компенсацию платы за жилищно-коммунальные услуги, а также “подъемные”, — заявили в приморском правительстве.

Такие меры станут одним из шагов на пути к привлечению молодых специалистов. Средства на эти цели будут выделены из бюджета на 2022 год.