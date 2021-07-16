Российским работникам дали советы по вакцинации от COVID-19 перед отпуском

Работникам рекомендуется отправляться в отпуск при полностью сформировавшемся иммунитете к коронавирусу. Об этом сообщила врач Светлана Бунова.

Антитела иммунной системы полностью формируются через 21 день после прививки. Те, кто собирается в отпуск осенью, уже сейчас должны позаботиться о вакцинации или пройти ее как можно скорее, если отдых на носу, передает "Прайм".

Вопрос о сдаче анализов на антитела открыт. Сегодня, по словам специалиста, нет понятия об их "достаточном" или "недостаточном" количестве. После вакцинации вероятность заболевания COVID-19 или его тяжелого течения ниже, напомнила врач Светлана Бунова.