Новосибирский мэр Локоть возглавил медиарейтинг градоначальников СФО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал лидером медиарейтинга в июне 2021 года. Исследование проводилось среди градоначальников Сибири.

Результаты опубликовала независимая российская исследовательская компания в области СМИ "Медиалогия". На позиции лидера Локтя укрепили несколько событий. Во-первых, СМИ упоминали о поручении мэра разработать проект, который регулировал бы работу сервисов проката электросамокатов на территории Новосибирска. Во-вторых, он порекомендовал жителям города отказаться от покупки продуктов с уличных лотков. Он намеревался таким решением сделать торговлю невыгодной для продавцов.

Наконец, Локоть заявил о реорганизации в текущем году управления городской системы социальной поддержки граждан. Все эти события оказались в центре медийной повестки. Немного отстала от первого места мэр Омска Оксана Фадина, третью позицию занял глава Красноярска Сергей Еремин.