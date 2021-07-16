Ростех проведет работы над двигателем шестого поколения для боевой авиации

Научно-исследовательская работа по двигателю шестого поколения для боевой авиации будет проведена Ростехом. Об этом сообщили представители корпорации.

Инициирует работу Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех). На данный момент идут обсуждение нескольких потенциально важных моментов: технологии двигателя шестого поколения, комбинированная силовая установка, технологии более электрического двигателя, сообщил заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации по стратегии (ОДК, входит в Ростех) Михаил Ремизов в интервью ТАСС.

Он добавил, что работа по технологиям двигателя шестого поколения будет включена в перспективный тематический план. Обсуждение этой работы будет включено в заявки на финансирование на уровне государственных программ.

Недавно стало известно, что корпорация займется разработкой отечественного процессора нового поколения за 27,8 млрд рублей. Он будет базироваться на открытой архитектуре RISC-V и использоваться в серверах и компьютерах.