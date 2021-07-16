Жителей Москвы настигнет похолодание во второй половине июля

Температура в Москве во второй половине июля спадет в среднем на десять градусов. Об этом сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Смена погодных условий стартует в столице уже в понедельник. Днем столбики термометров будут достигать 20 градусов. На этом этапе период летнего зноя будет подходить к концу, передает РИА Новости.

"Она не то, что будет прохладнее, она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас. Будет до 25-30 градусов понижение, дальше еще похолодание до 20-25 градусов", — объяснил синоптик.

Он отметил, что на следующей неделе также произойдет смена воздушных масс. Это повлияет на возвращение привычных показателей температур, которые не будут предоставлять дискомфорта жителям города.