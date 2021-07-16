Невролог Царева объяснила влияние жары на иммунитет к коронавирусу

Температура воздуха свыше 30 градусов может повысить темпы распространения COVID-19, считает глава сомнологической службы "Унисон", врач невролог-сомнолог Елена Царева.

Жара негативно сказывается на качества сна, из-за чего у человека ослабевают защитные функции организма. В зоне повышенного риска находятся люди с повышенным артериальным давлением. В жаркую погоду человек реже достигает глубокой фазы сна и страдает от частых пробуждений.

"В результате это может привести к повышению пульса и артериального давления у тех людей, которые к этому склонны", — пояснила невролог в интервью радио Sputnik.

Всего одна бессонная ночь может значительно увеличить риск заражения коронавирусом. Из-за отсутствия нормального сна в организме сокращается уровень Т-клеток, отвечающих за иммунитет. Для повышения качества сна в жаркую погоду Царева советует тщательно проветривать спальню и отказаться от одеяла.