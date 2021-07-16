Лавров: военное партнерство России и Китая продиктовано обороной

Сотрудничество России и Китая в военной сфере направлено на оборону, а не против других стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье.

Она посвящена 20-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и опубликована "Российской газетой". Лавров сослался на седьмую статью документа и обратил внимание на соблюдение закрепленных в ней принципов.

"Регулярно проходят совместные командно-штабные, антитеррористические и военно-морские учения. Взаимодействие обогащается новыми форматами, среди которых совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отметил министр.

Россия и Китай успешно урегулировали взаимные территориальные претензии. Договор между двумя странами является более совершенной основой тандема Москвы и Пекина, чем какие-либо военно-политические соглашения.