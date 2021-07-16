Авиацию ЧФ перевооружат новейшими противолодочными вертолетами Ка-27М

Противолодочные вертолеты Ка-27М поступят на вооружение авиации Черноморского флота России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Новые винтокрылые машины поступят в 318-й отдельный смешанный авиационный полк. Он базируется на севастопольском аэродроме Кача. Сейчас туда входят машины Ка-27 базовой модификации, пишут "Известия".

Вертолеты Ка-27М смогут не только искать подводные лодки, но и наводить ракеты на морские и береговые цели. Они оснащены усовершенствованной гидроакустической станцией, авионикой, магнитометром и магнитометром. Российский Черноморский флот первым получит новейшие машины в полном составе.