Байден: США и Германия будут защищать суверенитет Украины

Вашингтон и Берлин будут отстаивать трансатлантические чаяния Украины и защищать ее независимость. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме. Представители двух стран затронули темы пандемии COVID-19, "Северного потока — 2" и Украины.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и [поддержка] важности реформ и трансатлантический чаяний", — отметил Байден.

Американский лидер недавно в очередной раз высказал Меркель беспокойство из-за "Северного потока — 2". Канцлер же осталась непреклонна в этом вопросе и отказалась идти против трубопровода.