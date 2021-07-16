В США объяснили желание ФРГ и Франции договориться с РФ

Странам Балтии, Польше и Нидерландам, у которых желание Германии и Франции наладить отношения с Россией вызвало «истерический протест», не стоит возмущаться, так как в этом есть смысл, и к этому уже призывают даже США.

О причинах, побуждающих европейских лидеров стремиться к перезагрузке отношений с Россией, в материале для издания Gazeta Wyborcza рассуждает вышедший на пенсию профессор экономики Нью-Йоркского университета Мелвин Б. Краусс, по словам которого, европейские лидеры понимают, что не могут в одночасье изменить Россию и ее лидера, и им приходится с этим мириться.

В статье, озаглавленной «Меркель и Макрон призывают к перезагрузке с Путиным? Это имеет смысл, не надо возмущаться», профессор напоминает, что президент США Джо Байден сам на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель озвучил инициативу по возобновлению отношений с РФ.

Причиной этой инициативы, по мнению Краусса, является желание новой администрации США сдерживать развитие Китая. При этом в Вашингтоне понимают, что такое сдерживание невозможно без сотрудничества с Россией – ключевого игрока в регионе, а именно это и является главной геополитической целью США, и ради ее достижения Байден ищет в Европе желающих умерить аппетиты Пекина.

Федеральное агентство новостей /

Также профессор напоминает, что организованная Западом изоляция России на мировой арене привела к сотрудничеству Москвы с Пектином, которое стало вынужденным и не таким уж и выгодным для РФ.

Но принятая Байденом, Макроном и Меркель стратегия вовсе не предполагает мгновенное превращение современной России в «свободное общество», и западные лидеры не питают на этот счет никаких иллюзий. А российский президент Владимир Путин, несмотря на те плюсы, которые он может получить от улучшения отношений с Западом, все же не станет рвать отношения с Китаем.

«Если Запад хочет, чтобы Россия отдалилась от Китая, ему придется принять (президента РФ Владимира) Путина таким, какой он есть, со всеми его недостатками. И хотя нет никаких шансов на улучшение ситуации с правами человека в России, по крайней мере, можно убедить Кремль признать согласованные на международном уровне стандарты в киберпространстве и прекратить открыто угрожать своим соседям», — рассуждает профессор.

И именно этого, по его словам, рассчитывают добиться от российского лидера главы западных государств, а значит Польше, странам Балтии и другим противникам сближения с Россией, не из-за чего переживать.