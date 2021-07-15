Борзов назвал покойного Мамонова революционером в мире музыки

Петр Мамонов обладал глубокой душой и был сравним с Владимиром Высоцким. Такое мнение высказал музыкант Найк Борзов, комментируя смерть основателя группы "Звуки Му".

Борзов признался, что является поклонником творчества Мамонова и в юности неоднократно посещал его выступления. Группа "Звуки Му" обладала неповторимым стилем и выделялась из других советских групп.

"Они были признаны музыкантами маститыми и именитыми на Западе", — пояснил Борзов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Мамонов сыграл не последнюю роль в становлении музыкальной культуры в России и за ее пределами. Его талант прослеживался не только в песнях, но и в кино. По словам Борзова, покойного Мамонова можно назвать одним из столпов и революционеров не только отечественной, но и мировой музыки.

"Ну с кем сравнить его? С Высоцким если только. Такой ширины человек, глубины", — добавил артист.

На момент смерти Петру Мамонову было 70 лет. В начале июля музыканта доставили в больницу с COVID-19, а через несколько дней его перевели в реанимационное отделение и ввели в медикаментозную кому.