Багдасаров рассказал, когда Донбасс сможет интегрироваться в Россию

Москве понадобится от семи до десяти лет на то, чтобы интегрировать в свой состав территории, которые были незаконно у нее отторгнуты. Но для этого уже сейчас необходимо запустить соответствующие процессы.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал военный эксперт Семен Багдасаров, упомянув при этом опубликованную на сайте Кремля в начале текущей недели статью российского президента Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

В статье главы государства, в частности, говорится, что Украина за годы пребывания в составе Светского Союза получила от руководства СССР «в подарок» территории, которые исторически являются российскими. А Россия в ходе социальных экспериментов, которые большевики ставили на русском народе, была фактически ограблена.

«Сейчас появилась очень хорошая статья президента Владимира Путина по Украине, но я считаю, что нам давно пора работать по Юго-Востоку Украины. Нам нужны действия, нужно что-то делать, а у нас день прошел, и да ладно. Делаем что-то, только если есть коммерческая выгода, — заявил Багдасаров. — Если запустить механизм, нам понадобится 7–10 лет, и мы вернем территории, незаконно отторгнутые у России».

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Также эксперт добавил, что считает страны, образовавшиеся из бывших республик Советского Союза, квазигосударствами, потому что они никогда не представляли собой субъект международных отношений, и просто не могут быть полноценным субъектом.

«Потому что это незаконные территории, отторгнутые от России, поэтому Россия имеет право на возврат их назад. Но для этого нужны действия, — подчеркнул Багдасаров в заключение. — Хватит торговать, пора развертывать национально-освободительное движение русского народа!».

Напомним, ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский допустил возможность того, что Москва вскоре займет по отношению к Украине более жесткую позицию и пересмотрит свое признание киевской власти, возглавившей страну после госпереворота, произошедшего в феврале 2014 года.