Кедми: Россия и Китай угрожают Америке тем, что не признают ее власть над миром

Пока Соединенные Штаты Америки продолжат навязывать свои законы и правила всему миру, Россия и Китай будут представлять для них смертельную угрозу.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по словам которого, те, кто ничего не понимает в чужих странах и не разбирается в чужих культурах, но пытается, действуя извне, установить там демократию, никогда не смогут это сделать.

Потому что, подчеркнул Кедми, невозможно навязать другой стране то, что ей совершенно чуждо, и неважно, более оно цивилизованное или менее. Именно этого западная цивилизация понять не в состоянии.

«Они привыкли, что они сами будут другим устанавливать свою культуру, свой режим, свою власть, свои принципы. Так они делали в Европе, но и в Европе это не совсем получается…, — напомнил израильский эксперт. — Но они упрямо лезут. Говорят, нет, вы будете такими. Не будем. Не удастся».

И именно это стало основной проблемой, с которой мир столкнулся в ХХI веке, потому что невозможно навязать другим народам чуждые им законы и заставить по ним жить. Все попытки это сделать всегда плохо заканчиваются.

army.mil / US Army

Например, как ни пытались американцы установить демократию в Афганистане, там все равно получался диктаторский фундаменталистский режим, напомнил Кедми, подчеркнув еще раз, что нельзя убедить людей соблюдать законы, которые не соответствуют их нравственным нормам и понятиям, их культуре. А универсальных нравственных норм, подходящих для любой страны и любого народа, сейчас просто не существует.

«Эта схватка в мире все больше будет усиливаться, пока США не вернутся к своим естественным размерам, которые были раздуты в результате Второй мировой войны и были раздуты до недопустимых размеров после того, как развалили Советский Союз. Им это ударило в голову, и они поняли, что они господа всего мира», ― считает политолог.

Федеральное агентство новостей /

А те страны, которые не согласны признавать американскую гегемонию, и доказывают самим своим существованием, что Америка не может править миром, угрожают тем самым безопасности и существованию самих Соединенных Штатов.

Поэтому для нынешних США, пока они продолжают жить по своим правилам и навязывать эти правила другим, Россия и Китай будут представлять смертельную угрозу, заключил Яков Кедми.