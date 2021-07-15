Экс-глава штаба Навального объяснил возможную причину сокрытия доходов организации

Бывший координатор структуры осужденного блогера Алексея Навального Алексей Волков объяснил, как Леонид Волков перестал отчитываться о своей прибыли.

Экс-соратник Алексея Навального Виталий Серуканов в эфире передачи "Прекрасная Россия бу-бу-бу" поговорил с Алексеем Волковым, который выдвинул предположение, что Леонид Волков скрывал свои доходы из-за возросшего теневого финансирования, передает "ПолитЭксперт".

Алексей Волков также отметил, что штабы Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) продолжили свою работу даже после политической неудачи блогера в 2017 году. Собеседник также указал, что Леонид Волков прекратил отчитываться о доходах именно после провала в 2017 году.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России