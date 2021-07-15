Песков опроверг слухи о "секретной операции" России по поддержке Трампа на выборах

Белый дом при президенте Дональде Трампе должен был помочь реализовать стратегические цели Москвы, заявила британская газета Guardian.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположение британского издания о российской поддержке Дональда Трампа, баллотирующегося на пост президента США в 2016 году.

Статью газеты, рассказывающую о том, что президент России Владимир Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке бывшего лидера Америки, государственный советник назвал бульварным чтивом.

Издание утверждает, что в его распоряжении оказались "слитые документы Кремля", в которых якобы утверждалось, что Трамп является наиболее перспективным кандидатом с точки зрения Кремля. Согласно тем же документам, российская разведка якобы получила приказ с подписью лидера страны о нахождении способов поддержки.