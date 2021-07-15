Президент Сирии Асад провел телефонный разговор с иракским лидером Салехом

Сирийский лидер Башар Асад во время телефонного разговора с президентом Ирака Бархамом Салехом обсудил развитие двусторонних отношений между братскими странами.

Во время диалога была поднята тема борьбы с терроризмом, обсуждался вопрос координации и сотрудничества между двумя странами для ликвидации такой опасности, ставящей под угрозу безопасность обоих государств. Асад и Салех отметили важность взаимодействия с точки зрения закрепления позитивных результатов, которых удалось достичь при борьбе с террористическими формированиями в приграничных районах Сирии и Ирака.

Также обсуждались варианты укрепления и улучшения двусторонних отношений между двумя странами. Президенты достигли договоренности по вопросу активизации стараний двух стран для повышения качества сотрудничества во всех сферах, которые касаются интересов братских народов Сирии и Ирака.