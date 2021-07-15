Сака признался, что после финала Евро-2020 несколько дней не пользовался соцсетями

Полузащитник английской сборной Букайо Сака рассказал о переживаниях после незабитого пенальти в финале Евро-2020.

Букайо Сака 15 июля опубликовал в Instagram-аккаунте большое заявление. Полузащитник сборной Англии поделился эмоциями после финального матча Евро-2020, в котором он не забил решающий пенальти.

"Я держался подальше от социальных сетей в течение нескольких дней, чтобы провести время со своей семьей и поразмышлять над событиями последних нескольких недель", — констатировал игрок "Арсенала".

Финал Евро-2020, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли", завершился победой сборной Италии. Английская национальная команда впервые в истории дошла до этой стадии континентального первенства. После поражения нескольких игроков сборной, ставшей финалистом чемпионата Европы, подвергли оскорблениям по расовому признаку в социацльных сетях.