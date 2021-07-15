Шевчук не может "переварить" смерть Петра Мамонова

Советский и российский рок-музыкант Юрий Шевчук был шокирован смертью 70-летнего коллеги Петра Мамонова.

Лидер группы ДДТ признался, что пока не находит слов, чтобы описать свое состояние. Ему нужно время, чтобы "переварить" эту новость.

"Утрата не только для рок-музыки, а вообще для нашей культуры", — поделился музыкант в интервью ФАН.

По его словам, Мамонов был неординарным человеком, который постоянно находился в творческом поиске. Зрители запомнят артиста по его ролям в картинах режиссера Павла Лунгина — "Остров", "Царь" и "Такси-блюз".

Но главное его наследие — многочисленные песни, записанные в составе группы "Звуки Му". Авторские права на эти композиции перейдут к сыновьям Мамонова и его жене Ольге.