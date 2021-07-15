Новую технологию вызова осадков испытали в Арабских Эмиратах

Испытания новой технологии вызова осадков прошли в Объединенных Арабских Эмиратах. В некоторых частях страны в 50-градусную жару днем 14 июля наблюдался сильный дождь.

Осадки стали результатом эксперимента по засеву облаков, сообщили синоптики. Для испытания технологии привлекли дроны, которые вызывали дождь с помощью электрических разрядов в облаках. В эксперименте не применялись какие-либо химические соединения.

Исследование проводит академия SANAD в Дубае в сотрудничестве с учеными британского университета Рединга. Судя по выпадению осадков в засушливый сезон, эксперимент ученых проходит удачно.