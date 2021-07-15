ЦАР опровергла информацию о нападении российских инструкторов на мусульманскую святыню

Информация о "причастности" России к происшествию в городе Бамбари является ложью. Это подтверждают рассказы жителей ЦАР и очевидцев нападения на мечеть.

В феврале 2021 года на мечеть в Бамбари было совершено нападение. Жители Центральноафриканской Республики заявили, что святыню атаковали боевики. Несмотря на это, глава Многопрофильной комплексной миссии ООН Манкер Ндиай пытался связать Россию с инцидентом, сообщили журналисты Федерального агентства новостей.

Корреспонденты местного издания Afrique Media опросили жителей республики и очевидцев события. Участники социологического исследования опровергли информацию о нападении инструкторов РФ на мусульманскую святыню.

За произошедшее ответственна вооруженная группировка Али Дарасса UPC, уточнили респонденты. Российские инструкторы не имеют к случившемуся никакого отношения. Они находятся в республике с целью обучения бойцов FACA.

Ранее стало известно, что ООН лишил права голоса Иран и ЦАР. Причиной стала неуплата взносов в бюджет организации, сообщили на сайте 360tv.ru.