«С бюджетом все плохо»: переписка нардепов от партии Зеленского попала в сеть

Экран смартфона с любопытной перепиской заснял журналист Андрей Дзиндзя во время очередного заседания Верховной рады. В объектив камеры попал айфон нардепа от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Никиты Потураева — оказалось, украинский националист общается с коллегами на русском языке, а у партии президента с бюджетом «все плохо».

Потураев, прославившийся в том числе предложением переименовать Россию в «Московию» на украинских картах, на чистом русском языке призывал фракцию «отбивать деньги у Минфина».

«Друзья — это к вопросу о ситуации с нашим текущим бюджетом. Спойлер — у нас все плохо. А также к вопросу о бюджетных перспективах на 2022 год. Спойлер — будет еще хуже», — сказано в переписке.

В июле прошлого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на Украине остановило финансирование партии Зеленского из госбюджета, направив более 2,5 миллионов долларов в фонд борьбы с коронавирусом. А в феврале 2020-го журналисты сообщали о непрозрачных доходах «Слуги народа» с «признаками фиктивности».