Россиянка Мира Тэрада, отсидевшая 2,5 года в американской тюрьме по сфабрикованной статье, возглавила правозащитный Фонд борьбы с репрессиями.

Тэрада успела познать все тяготы американской пенитенциарной системы, включая пытки и издевательства над заключенными. По словам правозащитницы, светлый образ Америки, который рисует прозападная публика, не соответствует действительности.

"Под гробовое молчание мирового сообщества Америка построила целую систему каторжного рабства, расового угнетения и порабощения личности. Эта система не имеет ничего общего с либеральными ценностями, которые провозглашают американские лидеры и американские пропагандисты. Я воочию убедилась, что все это лишь изощренный самопиар, не имеющий ничего общего с действительностью", — заявила Тэрада.

Решение возглавить ФБР россиянка объясняет стремлением оказать помощь в защите прав граждан, которые ущемляются американскими властями. Тэрада поддержала призыв фонда в письме к ООН об отправке гуманитарной миссии в США.

Также правозащитница пообещала сделать все, что от нее зависит, чтобы прекратить полицейский, судебный и тюремный произволы на территории Америки.