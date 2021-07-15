Близкие Петра Мамонова станут обладателями внушительного имущества и авторских прав

Друг семьи скончавшегося рок-музыканта Петра Мамонова рассказал о наследстве артиста, обладателями которого станут его родные.

Основателя популярного в девяностые годы рокерского коллектива "Звуки Му" не стало в четверг, 15 июля. Как рассказал близкий к семье актера источник, артист оставил родным не только приличное материальное имущество, накопленное за годы труда на поприще искусства.

Родные вступят в наследство на недвижимость на Рублевском шоссе и квартиру. Кроме того, музыкант владел автомобилем марки Mercedes. К супруге и сыновьям перейдут также права на многочисленные произведения артиста. Поскольку некоторые из них были особенно востребованы у зарубежной публики, наследники получат отчисления в валюте. Инсайдер Федерального агентства новостей уверен, что споров по поводу раздела имущества у членов семьи не будет.

Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет в больнице в Коммунарке, так и не придя в сознание после медикаментозной комы. Он был госпитализирован три недели назад с подтвержденной коронавирусной инфекцией, последние две недели провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Новость о его смерти поразила многих знакомых и коллег артиста.