Поклонники творчества Петра Мамонова прощаются с кумиром в Сети

Новость о смерти 70-летнего рок-музыканта Петра Мамонова разлетелась по всем популярным российским пабликам. Кумиры группы "Звуки Му" оплакивают ее основателя.

Печальную новость о смерти Петра Мамонова 15 июля сообщила его жена Ольга. Основатель и солист группы "Звуки Му" последние дни своей жизни находится в крайте тяжелом состоянии. Врачи пытались вывести его из состояния искусственной комы, но ничего не получилось. Музыкант умер, а его кумиры организовали в соцсетях "стены плача".

"Как же мы надеялись на выздоровление Петра"; "Господь забирает лучших! Петр, мы будем скучать"; "Как жаль... Соболезнования семье и близким"; "Прощай, наш дорогой Петр Николаевич... Душа обливается слезами", — написали поклонники Мамонова в комментариях к посту на его фан-странице в Instagram.

Семья Мамонова планирует назвать точную дату похорон, а также другие подробности предстоящей траурной церемонии 16 июля. По информации осведомленного источника, рокера могут похоронить на Троекуровском кладбище.