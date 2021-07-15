Селихов пропустит часть сезона РПЛ из-за перелома пальца руки

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил травму, из-за которой пропустит несколько месяцев сезона РПЛ.

Александр Селихов сломал палец руки в игре Кубка Матч Премьер с казанским "Рубином", которая прошла накануне в Москве. Из-за повреждения голкипер "Спартака" пропустит около трех месяцев, сообщила пресс-служба столичного клуба.

Контракт Селихова с красно-белыми действует до лета 2022 года. В начале мая вратарь впервые за долгое время появился на поле. Последний матч в РПЛ Селихов провел 6 апреля 2019 года против ЦСКА. В "Спартак" вратарь перешел из пермского "Амкара".