В Москве предложили ввести стандарт "Семейный" для дворов в новостройках

Лидер общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая предложила распространить на новостройки единый стандарт обустройства дворов.

Буцкая и вице-спикер Госдумы Петр Толстой осмотрели новый дом в Нижегородском районе Москвы. Они обнаружили некоторые недочеты. Информация об этом будет передана застройщику. Также Буцкая выступила с предложением об обустройстве дворов в новостройках столицы.

"Предлагаю ввести "Семейный" стандарт дворовой территории, в соответствии с которым обязательно должны быть колясочные, детские и спортивные площадки, зоны отдыха», — сказала Татьяна Буцкая.

Петр Толстой поддержал это предложение. По его словам, развитие инфраструктуры порой не успевает за строительством домов.