В Башкирии глава отдела МВД задержан при получении взятки

Начальник отдела полиции по Иглинскому району Башкирии задержан сотрудниками ФСБ во время получения взятки в размере 1,5 млн рублей.

По данным правоохранителей, к начальнику отдела МВД обратился знакомый с просьбой отказать в возбуждении уголовного дела против некого бизнесмена, который подозревается в мошенничестве. Свои услуги полицейский оценил в 1,5 млн рублей.

Во время передачи денежных средств сотрудник полиции был задержан вместе с мужчиной, дававшем взятку.

Материалы направлены в СКР по региону. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Министерство внутренних дел также организовало служебную проверку, по результатам которой в отношении сотрудника будет принято соответствующее решение.