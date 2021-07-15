Режиссер фильма "Царь" Павел Лунгин высказался о смерти Петра Мамонова

Режиссер Павел Лунгин с отчаянием отреагировал на смерть музыканта Петра Мамонова, болевшего коронавирусом.

Между Мамоновым и Лунгиным были приятельские отношения, длившиеся на протяжении долгих лет. Известный актер снялся в фильмах режиссера "Остров" и "Царь". За сыгранную роль в "Острове" Мамонов получил награду 14-го фестиваля российского кино, состоявшегося в городе Онфлер.

Павел Лунгин, узнав о смерти основателя "Звуков Му" Петра Мамонова, с отчаянием отреагировал на эту новость и высказался по данному поводу в беседе с журналистами.

"Умер все-таки? О боже мой. Я вчера говорил с его женой. Дайте мне пережить это", — сказал Лунгин корреспондентам 360tv.ru.

Петр Мамонов скончался 15 июля на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией. Известный музыкант умер в возрасте 70 лет в Коммунарке. Трагическую новость сообщила его супруга Ольга Мамонова.