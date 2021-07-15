Руслан Осташко в эфире "Время покажет" назвал главную национальную идею Украины

Признание украинским конституционным судом закона об ограничении русского языка правомерным обсудили в эфире программы "Время покажет".

Русский язык на территории Украины является оружием, высказался украинский политолог Вадим Чанкин. Такому тезису удивился руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко и обратил внимание эксперта, что эксперт разговаривает именно на этом языке. Он также охарактеризовал Украину как "Франкенштейна", сшитого из разных кусочков.

"Вы пытаетесь строить государство на землях, которые вам не принадлежат", — заметил Осташко, обращаясь к Чанкину.

В ходе программы "Время покажет" обсудили статью президента России Владимира Путина про Украину. Внимание на то, что в материале присутствует много сильных фактов, обратил первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Говоря о составе Украины публицист и лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот предложил спросить у юго-востока страны, уставшего от национализма и бандеровищины, чего он хочет. О большом соблазне вернуть Донбасс в эфире передачи рассказал публицист Роман Носиков. По его словам, в России "уже устали плакать и бояться за них".

Мнение о том, что Украину следует оставить наедине с собой выразил политолог Андрей Никулин. На это ему возразил Руслан Осташко и отметил, что если так поступить, то повторятся события 2 мая в Одессе.

Главная национальная идея Украины — уничтожать русских, заявил Осташко обращаясь к украинскому эксперту. Как он заметил, власти страны за столько лет не смогли примерить западные и восточные регионы.