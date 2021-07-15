«Танки или кока-кола — какая разница?»: Сатановский объяснил, зачем Польша купила танки США

Американские танки «Абрамс», закупленные Польшей в количестве 250 штук, бесполезны при потенциальном конфликте с Россией или Белоруссией, констатировал политолог Евгений Сатановский. Выгоду от сделки получили только Соединенные Штаты.

Ранее польские власти отчитались о закупке четырех батальонов танков у США, которые рассчитывают получить в 2022 году. По плану Варшавы, они должны встать на восточных рубежах страны, чтобы сдержать «агрессию с востока» — речь идет, вероятнее всего, о России и Белоруссии.

По мнению Сатановского, если военное столкновение случится, то от всех польских танков, включая закупленные у Америки, «мокрого места не останется, безо всяких "Армат"».

«Танки американские использовать для удара по России или Белоруссии нереально. Тяжелы слишком. Ни наши дороги, ни, что куда более важно, мосты на их тоннаж не рассчитаны. Плюс двигатели там больно капризные», — написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

wikipedia.org / U.S. Air Force

При этом польское танкостроение такая покупка «неизбежно угробит», оставив в стране только ремонтные мастерские, прогнозирует эксперт. Такая ситуация уже происходила, когда Германия продала Польше подержанные «Леопарды» (эксплуатируемые ФРГ в 1990-х) в рамках НАТО в 2013 году.

А вот для американской военной промышленности, учитывая кризис, урезание бюджетных расходов в США и вывод войск из Афганистана, 6 миллиардов долларов оказались нелишними.

«Для чего еще рынки внешние прихватываются, как не для поставок туда продукции собственного производства? А танки это или кока-кола с гамбургерами — какая разница? Что там, кстати, с польским кораблестроением произошло? Да и не только с ним…», — заключил Сатановский.

Ранее сообщалось, что Польша готова забыть про политические конфликты с РФ ради новой атомной электростанции в Калининграде.