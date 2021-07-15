«Газпром» лишился 30% мощностей «СП–1» по польскому иску

Европейский суд юстиции лишил российского газового гиганта «Газпром» половины мощностей газопровода OPAL, который соединяет «Северный поток – 1» с ГТС Центральной и Западной Европы.

Об этом сообщает интернет-издание finanz.ru, отмечая, что европейский суд встал на сторону Польши и отклонил апелляцию Германии.

«На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», — говорится в постановлении суда, опубликованном 15 июля.

Третий энергопакет Евросоюза включает в себя требование, чтобы объекты энергетической инфраструктуры не были зависимы от компаний-производителей энергоресурсов и электроэнергии, то есть одна и та же компания не должна быть и владельцем трубы, и поставщиком газа.

По отношению к европейскому газопроводу OPAL это значило, что «Газпром» не может больше использовать более 50% его мощности и обязан предоставить доступ к трубе альтернативным поставщикам голубого топлива. Такое решение суд принял, несмотря на то, что выполнить его физически невозможно, так как газ в OPAL поступает из одного «Северного потока – 1».

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Мощность газопровода OPAL составляет 36 миллиардов кубометров газа в год, а мощность «Северного потока – 1» - 55 миллиардов кубов. Это значит, что, лишившись половины OPAL – 18 миллиардов кубометров газа в год - «Газпром» теряет 33% поставок по «Северному потоку – 1».

Еврокомиссия на протяжении многих лет занималась изучением этой проблемы, и в 2016 году предоставила «Газпрому» полный доступ к газопроводу OPAL, бронируя на исключительных правах 50% его транзитных мощностей, а еще 50%, получая через аукционы с третьими сторонами.

Но Польша в 2019 году опротестовала это решение Еврокомиссии, подав иск в Европейский суд, который запретил Газпрому использовать больше половины мощностей OPAL.

Германия же со своей стороны в октябре 2019 года подала в Европейский суд апелляцию, на время рассмотрения которой продолжало действовать разрешение Еврокомиссии о полном использовании «Газпромом» мощностей газопровода OPAL.

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Весной текущего года генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона заявил, что принцип европейской солидарности имеет юридическое, а не символическое значение, а значит в спорных случаях может считаться основанием для судебных решений. Исходя из этого, добавил Санчес-Бордона, германская апелляция будет отменена. Так в конце концов и произошло.

С подобной же проблемой «Газпром» столкнулся и с новым газопроводом «Северный поток – 2», который еще до завершения его строительства было запрещено задействовать на 100%.