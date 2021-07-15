В Госдепе США отреагировали на отправленное ФБР письмо в ООН

Проблема расизма вынудила госсекретаря США Энтони Блинкена пригласить в страну специального докладчика ООН. Свое официальное приглашение дипломат опубликовал в Twitter.

Решение американских властей последовало после письма активистов Фонда борьбы с репрессиями (ФБР). Российские правозащитники в своем послании к ООН от 12 июля привели бесспорные факты полицейского беспредела и насилия по расовой принадлежности.

Блинкен констатировал, что государства должны быть честными в вопросах, которые касаются прав человека. Он официально пригласил в США спецдокладчика ООН, который занимается темой расизма.

По мнению активистов ФБР, американские власти должны на порядок эффективнее бороться с полицейским насилием. Банальными словами проблему не решить. Именно поэтому Фонд борьбы с репрессиями призывает созвать заседание на высоком уровне и обеспечить отправку в США гуманитарной миссии ООН. Защита прав афроамериканцев возможна только при помощи международных усилий.