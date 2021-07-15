Барецкий вспомнил историю, после которой он разочаровался в Петре Мамонове

Эпатажный шоумен и агент ритуальных услуг Стас Барецкий отреагировал на смерть музыканта и актера Петра Мамонова. Он неоднозначно высказался о личности почившего артиста.

Экс-участник "Ленинграда" поделился воспоминаниями об основателе группы "Звуки Му". Он рассказал, как однажды работал вместе с ним на съемочной площадке фильма. По словам шоумена, в какой-то момент произошел случай, который навсегда определил его отношение к актеру. Барецкий заявил, что тогда он разглядел в Мамонове "капризного человека".

"Я был разочарован в нем. У нас была сцена, и я попал ему по пальцу. Он начал кричать, что ему отрезали палец, что он великий актер, подготовился к роли, а тут какой-то я, отрезал ему конечность. Я не ожидал такого", — рассказал он изданию iReactor.

По мнению скандально известного музыканта, Петр Мамонов не соответствовал образу рокера. Барецкий даже думал, что у актера звездная болезнь. При этом шоумен не стал отрицать, что скончавшийся артист действительно был гением. Он привел в пример ленту "Царь" режиссера Павла Лунгина, где образ Ивана Грозного воплотил создатель рок-группы "Звуки Му". В то же время ритуальный агент считает, что Мамонова так до конца жизни и не признали заслуженным артистом, за что он был глубоко обижен на общество.