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Глава ФЗНЦ предложил Судану использовать готовое решение по эфиопской плотине Хидасэ

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Глава ФЗНЦ предложил Судану использовать готовое решение по эфиопской плотине Хидасэ

Фонд защиты национальных ценностей с 2017 года внимательно следил за ситуацией в Судане и предлагал властям решение проблемы с эфиопской плотиной "Возрождение" (Хидасэ).

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей заметил в своем Telegram-канале, что тоже пристально следит за ситуацией в восточноафриканском государстве и ему небезразлична судьба суданцев. Он также напомнил, что российская сторона регулярно отправляет в Судан гумпомощь, а ФЗНЦ разработал для властей Судана ряд программ, направленных на развитие экономики, пишет ФАН.

По словам Шугалея, Фонд разработал и представил кабмину Судана ряд инвестиционных проектов. Хартуму также был предложен проект строительства курорта на берегу Красного моря и множество проектов для развития сельского хозяйства. Отдельное место занимает проект плотины "Возрождение" в Эфиопии, его подготовили специалисты Российского научного института.

"В 2018 году были бесплатно проведены дорогостоящие геологоразведочные работы: информация о полезных ископаемых собрана, обобщена и безвозмездно передана правительству Судана для пользования во благо страны и скорейшего восстановления экономики", — напомнил Шугалей.

Строительство плотины и грамотное урегулирование каскада в Судане позволит решить вопрос с первоначальным наполнением водохранилища Хидасэ. Это пойдет на пользу еще и соседнему Египту. К сожалению, по всей видимости план был утерян при смене власти в Хартуме. Шугалей отметил, что сейчас Судан и Египет как раз ищут решение проблемы с питьевой водой, и предложил им вернуться к готовому плану по плотине "Возрождение" вместо того, чтобы "стучать в открытую дверь".