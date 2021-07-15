Германия разочаровалась в кандидате на место канцлера от партии "зеленых"

Жители Германии разочаровались в политике кандидата на пост канцлера Германии от партии "зеленых" Анналене Бербок, завил аналитик и политический обозреватель Петр Акопов.

Выявившиеся нестыковки в биографии политика, а точнее список организаций, в которых она на самом деле никогда не состояла, позволили народу усомниться в новом кандидате на место канцлера Германии. Помогли также и неуказанные в декларации партийные выплаты и плагиат в ее книге, считает журналист. Плюс, немецкие медиа стали так сильно раскручивать нового кандидата, что народ попросту начал уставать от вездесущей Бербок.

"Сейчас их рейтинги уже в районе 17–20 процентов и могут скатиться еще сильно вниз. И самое неприятное для "зеленых" — начали восстанавливаться позиции партий правящей коалиции", — пишет Акопов.

Партия действующего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, по словам обозревателя, тоже скатилась до 28% голосов, все равно сохраняя при этом лидирующие позиции.

По мнению аналитика, сказывается на низкой популярности кандидатуры "зеленых" и открытая проатлантическая игра, которая мешает налаживанию российско-германских отношений. Наиболее четко это проявляется в истории с "Северным потоком — 2", где политик выступает за отказ от уже близящегося к завершению проекта.