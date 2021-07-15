Лашет объяснил, как следует понимать Украине решение Германии по «СП–2»

Берлин не собирается выплачивать Украине компенсацию за потерю транзита из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», на которой настаивает Киев.

Такое мнение изданию «ПолитНавигатор» высказала депутат Государственной думы от «Единой России», член думского Комитета по международным делам Елена Панина, комментируя заявление наиболее вероятного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ лидера партии ХДС Армина Лашета.

Ранее Лашет высказал мнение, что при вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» нужно поставить условие, запрещающее использовать данный проект в геополитических целях.

По мнению Елены Паниной, эти слова основного кандидата в канцлеры ФРГ были сказаны в первую очередь для того, чтобы «смягчить» для Киева позицию бундестага по украинскому вопросу.

«Напомню: недавно в немецком парламенте отвергли идею компенсации Киеву за прекращение газового транзита. Германия не должна выплачивать Киеву компенсации, в случае если Украина перестанет быть транзитером российского газа», — подчеркнула при этом депутат ГД.

Заявление Армина Лашета, по ее мнению, было сделано исключительно с политической целью и в какой-то мере носит популистский характер.

Федеральное агентство новостей /

«Понятно, что "Газпром" не собирается бронировать мощности ГТС Украины свыше оговоренных в соглашении. Также как очевидно – за все громкие заявления европейских политиков будут платить местные потребители. И даже при снижении объемов прокачки "Газпром" останется в выигрыше, за счет резкого роста цен на газ в ЕС», – заключила Елена Панина.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на получение от Запада ежегодных выплат в размере двух миллиардов долларов на протяжении десяти лет после запуска «Северного потока – 2», газопровода, который напрямую свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря.