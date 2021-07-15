Институт права и публичной политики объявили иноагентом в России

Минюст России включил в список иноагентов Институт права и публичной политики.

Институт права и публичной политики (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) пополнил официальный реестр НКО-иноагентов в России. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации с официального сайта учреждения, некоммерческая организация ведет значимые для общественности судебные процессы, а также продвигает научно-исследовательскую деятельность.

Сотрудники-юристы института занимаются консультированием россиян и представлением их интересов в таких инстанциях, как Конституционный суд России, а также Европейский суд по правам человека.