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Дмитрий Озерский из группы "АукцЫон" назвал смерть Мамонова большой потерей для музыки

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Дмитрий Озерский из группы "АукцЫон" назвал смерть Мамонова большой потерей для музыки

Музыкант и поэт рок-группы "АукцЫон" Дмитрий Озерский с сожалением отреагировал на новость о смерти основателя коллектива "Звуки Му" Петра Мамонова.

Дмитрий Озерский признался, что был лично знаком с Петром Мамоновым. По словам автора песен "АукцЫона", новость о смерти музыканта шокировала и расстроила его.

"Боже мой, это очень большая потеря для всей музыки. Я сам сейчас сильно болею, эта новость меня просто поразила. Я знал его лично, очень жаль, что такие музыканты уходят. Мне больше даже и нечего сказать, очень жаль", — высказался артист в беседе с изданием Nation News.

Петр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни в Коммунарке. Причиной смерти основателя группы "Звуки Му" стали последствия коронавируса. Музыканта госпитализировали в начале июля с признаками тяжелой пневмонии.