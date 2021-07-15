Лидер "Родины" Журавлев сообщил о реализации проекта "100 городов"

Всего за два месяца депутат Госдумы Алексей Журавлев посетил 76 населенных пунктов в рамках программы "100 городов". Лидер партии "Родина" рассказал о реализации проекта.

Россияне делятся с Журавлевым проблемами регионов, на основе чего председатель "Родины" намерен составить программы помощи гражданам.

В ходе поездок депутат общается с местными властями. Некоторые чиновники выразили необоснованную критику в адрес партии, рассказал Журавлев.

"Специально для непонятливых поясняю: мы — патриоты, защитники земли русской и прав российского народа. И власть нас, безусловно, поддерживает", — передает слова депутата Федеральное агентство новостей.

Журавлев напомнил, что к деятельности защитников Родины в России всегда относились с уважением. Поэтому на выпады чиновников из регионов лидер партии реагирует спокойно. У "Родины" достаточно поддержки, подытожил депутат.