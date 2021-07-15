Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса в 50 лет

Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер на 51-м году жизни.

Печальное известие сообщили коллеги музыканта. Артист заболел COVID-19 месяц назад. Родные и близкие молились о выздоровлении певца, но "ковид оказался сильнее", написано в социальной сети "ВКонтакте".

"Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами", — пишут коллеги на странице группы.

Борис Горячев посвятил работе в ансамбле 20 лет. Сам артист отмечал, что требования к членам группы очень серьезные, поэтому он много над собой работал. У Горячева остались жена и двухлетняя дочь.