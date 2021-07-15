Климатолог объяснил разницу между смерчем и торнадо

Необычное природное явление, которое жители Подмосковья ошибочно приняли за торнадо, является обычным смерчем, заявил синоптик и климатолог Александр Шувалов.

Природное явление под названием "торнадо", как правило, происходит на территории Северной Америки. Сегодня жители Подмосковья стали свидетелями смерчеобразного облака вертикального развития, пояснил он.

Шувалов не исключил, что неблагоприятные погодные условия в виде ливней с грозами задержатся в регионе еще на несколько дней. В связи с этим велика вероятность повторения подобных смерчей. Также синоптик отметил, что не располагает данными, по которым в центре погоды "Фобос" данное природное явление назвали "Пыльным дьяволом". По его мнению это всего лишь "красивые слова" по типу "парникового котла".

"Звучное название, не имеющее смысла. Но парник — это 100% влажность, а у нас было 30%. А когда высокое давление и антициклон стоит, то это купол, а не котел", — приводит его слова сайт 360tv.ru.

По словам Шувалова, жара такой интенсивности не проходит бесследно. Чаще всего ее уход сопровождается грозами, градом и шквальным ветром. Иногда возникают трудноуловимые смерчи, добавил климатолог.